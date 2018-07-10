Уимблдон: Надаль вышел в 1/4 финала
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает борьбу на Уимблдонском турнире.Как передает «Арменпресс», одолев чеха Иржи Веселина, Надаль вышел в 1/4 финала.
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