Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня


В очередной день после 2-дневного перерыва состоится первая игра полуфинала.

Как передает «Арменпресс», в 22:00 по ереванскому времени в Санкт-Петербурге встретятся сборные Франции и Бельгии.


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