Туск выразил надежду, что Лондон может отказаться от Brexit после отставки министров

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду на то, что Великобритания может отказаться от идеи выхода из ЕС после отставок влиятельных евроскептиков - главы МИД Бориса Джонсона и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава Евросовета написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Политики приходят и уходят, однако проблемы, которые они создали, остаются, - повторил произнесенные ранее на пресс-конференции слова Туск. - Я могу только пожалеть о том, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Хотя... кто знает?"

Тем самым глава Евросовета не исключил, что отставка политиков-евроскептиков может привести к изменению позиции Великобритании в отношении ее выхода из ЕС.

В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. В понедельник британское правительство сообщило об отставке министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в кабинете. Британский премьер Тереза Мэй заявила в понедельник, что причиной отставок Джонсона и Дэвиса стало их несогласие с правительственным планом переговоров с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода".