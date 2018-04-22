Предстоящие на 10 июля мероприятия
21:28, Июль 09, 2018
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- 21:38 Туск выразил надежду, что Лондон может отказаться от Brexit после отставки министров
- 21:28 Предстоящие на 10 июля мероприятия
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- 20:46 Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018
- 20:02 Мэй назвала причины отставок Джонсона и Дэвиса
- 19:58 Никол Пашинян обсудил с Резой Ардаканианом вопросы расширения армяно-иранских экономических связей
- 19:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-07-18
- 19:38 Азиатские индексы - 09-07-18
- 19:32 Новый мэр Еревана будет избран не позднее, чем в месячный срок: порядок проведения внеочередных выборов мэра
- 19:22 Президент Республики Армения принял делегацию во главе с министром энергетики Исламской Республики Иран
- 18:57 Ара Варданян представил президенту отставку с должности исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан»
- 18:50 Глава МИД Арцаха встретился с министром юстиции Армении
- 18:39 Мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку
- 17:36 Сын премьер-министра Армении без жеребьевки призван на службу в Арцах
- 17:09 Давид Тоноян подтвердил информацию об участии полицейских войск в боевом дежурстве
- 16:59 Премьер-министр Армении ознакомился с проведением призыва и пожелал новобранцам хорошей службы
- 16:58 Тарон Маргарян встретился с членами фракции РПА городского совета: об отставке не говорилось
- 16:42 Все действия должны быть полностью законными: Пашинян о раскрытиях СНБ
- 16:17 Великобритания собирается увеличить военное присутствие в Северной Атлантике
- 15:47 Reuters: глава МВД Британии проведет заседание чрезвычайного комитета по смерти в Эймсбери
- 15:27 В ДТП на трассе Ереван-Мегри погиб человек, есть 1 раненый
- 15:24 В ДТП на трассе Спитак-Гюмри погиб человек, есть 2 раненых
- 15:21 На турнире в США Тигран Петросян разделил 2-5-е места
- 15:16 ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение помощи Киеву в €1 млрд
- 15:04 Аргентина готова сотрудничать с Арменией в направлении увеличения торгового оборота: посол Гонзало Урриолабеитиа
- 15:02 Роберт Кочарян явится на допрос в ОСС не ранее, чем 25 июля 2018 г.: Виктор Согомонян
- 14:57 Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей: Лапшин
- 14:39 "Врачи без границ" отправят в Японию специалистов для ликвидации последствий наводнений
- 14:35 СМИ сообщают об отставке Тарона Маргаряна
- 14:23 Нагорный Карабах никогда не был и может быть в составе Азербайджана: Шармазанов
- 14:22 В Черном море начались украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- 14:13 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоен за своего сына не более, чем за любого другого солдата
- 13:52 СМИ: личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке
- 13:46 Полиция не удалила протестующих с территории ААЦ, что является для Св. Эчмиадзина непонятным
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