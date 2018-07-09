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Армен Арзуманян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении


Армен Арзуманян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.




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