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Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018


Болельщики сборной Бразилии закидали автобус с игроками команды яйцами после вылета команды с чемпионата мира по футболу, передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru».

Также фанаты использовали в качестве снарядов овощи.

На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.




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