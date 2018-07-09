Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018

Болельщики сборной Бразилии закидали автобус с игроками команды яйцами после вылета команды с чемпионата мира по футболу, передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru».

Также фанаты использовали в качестве снарядов овощи.

На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.