Никол Пашинян обсудил с Резой Ардаканианом вопросы расширения армяно-иранских экономических связей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра энергетики Ирана Реза Ардаканиана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр придал важность дальнейшему развитию армяно-иранских отношений и выразил надежду, что совместными усилиями удастся в дальнейшем полностью реализовать наличествующий в двусторонних отношениях большой потенциал. “Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. Мы придаем большое значение основанному на взаимном уважении диалогу со всеми нашими партнерами и убеждены, что армяно-иранские отношения будут продолжать развиваться именно по этому принципу”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув необходимость принятия шагов по увеличению торгово-экономических объемов.

Реза Ардаканиан передал премьер-министру послание президента Ирана Хасана Рухани и приглашение посетить Иран. В вопросе укрепления предпринимательских связей министр энергетики Ирана посчитал перспективным сотрудничество и привлечение инвестиций в рамках свободных экономических зон.

Собеседники коснулись реализуемых в сфере энергетики совместных программ Армении и Ирана и возможностей реализации новых инициатив. Стороны отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах и обсудили вопросы, касающиеся предстоящего заседания межправительственной комиссии.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду региональных проблем и представляющим взаимный интерес вопросам.