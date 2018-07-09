Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-07-18

ЕРЕВАН, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 июля, курс доллара США сократился на 0.56 драмa и составил 482.61 драм. Курс евро вырос на 2.43 драмa и составил 568.13 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.69 драм. Курс британского фунта вырос на 4.37 драмa и составил 643.51 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 24.93 драмa и составила 19478.35 драм. Цена серебра выросла на 0.41 драмa и составила 248.18 драм. Цена платины сократилась на 131.60 драмa и составила 13002.63 драм.