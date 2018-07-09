Азиатские индексы - 09-07-18

ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.21% и составил 22052.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.20% и составил 1711.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.47% и составил 2815.11 пункта, а HANG SENG вырос на 1.32% и составил 28688.50 пункта.