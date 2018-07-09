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Президент Республики Армения принял делегацию во главе с министром энергетики Исламской Республики Иран


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию во главе с министром энергетики Исламской Республики Иран Резой Ардаканианом.

Приветствуя гостей, президент Саркисян с удовлетворением отметил динамично развивающиеся отношения, политический диалог на высоком уровне и всеобъемлющую повестку дня сотрудничества с соседским и дружественным Ираном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министр Реза Ардаканиан передал президенту Армении теплые приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рохани.

Собеседники обменялись мнениями по армяно-иранской экономической повестке, подчеркнув необходимость эффективной реализации текущих совместных программ. Стороны согласились с тем, что временное соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом создает новые возможности для реализации многих проектов.




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