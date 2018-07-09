Ара Варданян представил президенту отставку с должности исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан»

Президент Армении Армен Саркисян принял исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна, который представил свою отставку в связи с злоупотреблениями служебным положением.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян, как председатель Совета попечителей фонда, принял во внимание отставку Ара Варданяна.

В установленном порядке заявление направляется членам Совета попечителей для утверждения, после чего будет создана специальная комиссия, которая выберет нового исполнительного директора фонда.

В связи с ситуацией вокруг Всеармянского фонда «Айастан» президент Республики считает, что с момента формирования Третьей республики Фонд реализовал важные и полезные программы, объединив национальные и духовные структуры, благотворителей и сотни тысяч людей. Поэтому Фонду еще предстоит выполнить миссию в жизни Армении, Арцаха и Диаспоры.

Однако также ясно, что Фонду нужны новые организационные и концептуальные подходы, которые значительно повысят его эффективность, авторитет и вес.

Отмечается, что президент Республики Армения на заседании Попечительского совета 25 мая дал три месяца для представления предложений по фундаментальной реформе фонда.

Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что Всеармянский фонд «Айастан» преодолеет это испытание и выйдет из него обновленным.