Глава МИД Арцаха встретился с министром юстиции Армении

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 9 июля встретился с министром юстиции Республики Армения Артаком Зейналяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в ходе встречи стороны обсудили перспективы межведомственного сотрудничества в вопросах представления и защиты интересов граждан Арцаха в специализированных международных структурах. В этом контексте Масис Маилян и Артак Зейналян коснулись текущих дел, находящихся в Европейском суде по правам человека.

Министры также обменялись мнениями касательно развития договорно-правовой базы в отношениях между Республикой Арцах и Республикой Армения.

Во встрече принял участие также министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян.