Мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Тарон Маргарян сообщил об отставке в послании, адресованном жителям Еревана.

В послании говорится:

“Уважаемые сограждане,

Обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем решении покинуть должность мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу.

На протяжении пройденного вместе пути я пытался услышать голос каждого из вас и шаг за шагом решать проблемы столицы, был верен своему обещанию и своим программам. В этом смысле я надеюсь на снисходительность всех наших сограждан за то, что наш совместный путь прерывается.

Хочу выразить благодарность своим коллегам из Совета старейшин Еревана, сотрудникам аппаратов мэрии Еревана и административных районов столицы, организациям-партнерам и отдельным лицам за совместную работу и пройденный путь”.