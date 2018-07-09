Давид Тоноян подтвердил информацию об участии полицейских войск в боевом дежурстве

Полицейские войска также будут участвовать в боевом дежурстве. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян, заверив, что ситуация на границе контролируется со всех сторон.

«Ситуация на границе контролируется как в направлении Арцаха, Нахичевани, так и в северном направлении. Появилась необходимость в том, чтобы полицейские силы также принимали участие в боевом дежурстве», - сказал министр.

Он заявил, что информация о количестве полицейских сил будет представлена позднее.