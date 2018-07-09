Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

Давид Тоноян подтвердил информацию об участии полицейских войск в боевом дежурстве


Полицейские войска также будут участвовать в боевом дежурстве. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян,  заверив, что ситуация на границе контролируется со всех сторон.

«Ситуация на границе контролируется как в направлении Арцаха, Нахичевани, так и в северном направлении. Появилась необходимость в том, чтобы полицейские силы также принимали участие в боевом дежурстве», - сказал министр.

Он заявил, что информация о количестве полицейских сил будет представлена позднее.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации