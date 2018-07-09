Премьер-министр Армении ознакомился с проведением призыва и пожелал новобранцам хорошей службы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил Центральный сборный пункт МО. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр в сопровождении руководителей ответственных органов, участвующих в процессе организации призыва, ознакомился с условиями сооружений, процедурой проведения медицинских осмотров и жеребьевки призывников. Николу Пашиняну было доложено о процессе проведения летнего призыва.

Премьер-министр пообедал с призывниками, в том числе со своим сыном Ашотом Пашиняном, поинтересовался профессиональными и образовательными навыками молодых людей, которых призывают в национальную армию. Некоторые призывники не принимали участия в жеребьевке, принимая во внимание их профессиональные способности. Ответственные лица сообщили, что Ашот Пашинян также не будет участвовать в жеребьевке, поскольку выразил желание служить в одной из воинских частей Арцаха. В беседе с журналистами премьер-министр сказал, что гордится тем, что его сын идет служить в армии. На вопрос о том, какие у него опасения в связи с тем, что Ашот Пашинян выразил желание служить в Арцахе, Никол Пашинян ответил: “Не больше и не меньше, чем беспокойство за других солдат нашей армии. В этом смысле, думаю, исходя из должности, я не имею права заботиться о моем сыне больше, чем о других солдатах”.

Коснувшись вопроса об обеспечении военнослужащих необходимыми условиями, глава правительства подчеркнул: “Генеральный штаб Вооруженных Сил доложил мне, что проблем с поставками нет, поэтому все должно быть обеспечено. Здесь проблема заключается в реализации, в разных воинских частях будут кадровые решения, люди, которые не выполняют свою работу должным образом, будут привлечены к соответствующей ответственности”. На вопрос, чем будет отличаться данный призыв от предыдущих, премьер-министр подчеркнул, что будет отличаться тем, что он происходит в новой Армении и в новой атмосфере. “Мы непоколебимы в вопросах справедливости, законности и исключения коррупции, мы полны решимости идти до конца, без компромиссов”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр пожелал всем новобранцам здоровья и хорошей службы.