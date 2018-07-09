Тарон Маргарян встретился с членами фракции РПА городского совета: об отставке не говорилось

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с членами фракции Республиканской партии Армении городского совета и поблагодарил их за совместную работу. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала журналистам член городского совета от фракции РПА Роза Сирунян.

«Он просто поблагодарил за совместную работу», - сказала она. Отвечая на вопрос о том, были ли акценты на отставке в комментарии мэра, Роза Сирунян сказала, что нет.

«Я ничего не могу сказать. Если будет информация о его отставке, вы узнаете это раньше меня», - сказала она.

Роза Сирунян сказала, что в эти годы Тарон Маргарян много сделал для Еревана. По ее словам, даже если мэр уйдет в отставку, он все равно останется гражданином, который будет думать о Ереване. Журналисты попросили Сирунян прокомментировать видео, в котором рассказывается о собственности Тарона Маргаряна.

«Я ничего не могу сказать, я ничего не знаю. В любом случае каждый человек несет ответственность за свои действия», - сказала она.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку, но эта информация еще официально не подтверждена.