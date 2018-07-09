Все действия должны быть полностью законными: Пашинян о раскрытиях СНБ

Правительство или премьер-министр не решают, кого арестовывать или освобождать: все действия осуществляются на законных основаниях. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я не ставил перед Службой национальной безопасности задачу сделать крупное раскрытие. Я говорю, что должна быть законность», - сказал Пашинян.

Комментируя скептицизм людей о том, что СНБ задерживает людей, а затем выпускает их, премьер-министр сказал, что, напротив, это должно внушать доверие, если есть конкретные доказательства по конкретному делу, они реализуются, а если нет, то нет. «Правительство или я никому не звоним и не говорим, чтобы арестовали или освобождали того или иного человека. Все действия должны быть законными на 100%. В Армении нет неприкосновенных людей, а те, кто неприкосновенен по закону, то есть также способы преодоления их иммунитета в рамках закона», - сказал премьер.

Комментируя недавние действия СНБ в связи с семьей Александра Саргсяна, брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна, премьер-министр сказал, что правительство не было инициатором, и это не было самоцелью.

«Гражданин обратился ко мне в связи с тем, что он сталкивается с такой проблемой. Я переадресовал его письмо в СНБ. И Служба национальной безопасности пригласила гражданина. Он представил объяснение, сообщил о преступлении, и начался процесс», - сказал Никол Пашинян.