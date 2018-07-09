Великобритания собирается увеличить военное присутствие в Северной Атлантике

Соединенное Королевство собирается усилить свою группировку в Северной Атлантике из-за роста военного потенциала России.

Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Sky News глава Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирал Филип Джонс.

Одной из задач британского флота, по его словам, будет защита подводных коммуникационных линий, по которым передается до 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции. Глава британских ВМФ выразил опасения по поводу того, что российский флот обладает технологиями их обнаружения. "Мы знаем, что у России есть возможность их находить и воздействовать на них", - пояснил Джонс.

Как отмечает телеканал, это заявление прозвучало накануне предстоящего 11-12 июля в Брюсселе саммита НАТО, на котором, как ожидается, президент США Дональд Трамп призовет страны - члены блока увеличить свои военные расходы.