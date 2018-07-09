Reuters: глава МВД Британии проведет заседание чрезвычайного комитета по смерти в Эймсбери

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета в связи со смертью женщины, отравившейся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

По данным агентства, министр сделает после этого заявление в парламенте по этой теме. В Палате общин, куда корреспондент ТАСС обратился за комментарием, на данный момент не смогли подтвердить факт выступления министра или уточнить время, когда этого можно ожидать.