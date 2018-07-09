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В ДТП на трассе Ереван-Мегри погиб человек, есть 1 раненый


В ДТП на трассе Ереван-Мегри 7-го июля столкнулись на 223-м км а/м марки «Форд Транзит» и «Вольво». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, водитель а/м марки «Форд Транзит» был госпитализирован, а пассажир - 36-летний Джоник Акопян, скончался на месте.

Проводится расследование.


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