В ДТП на трассе Ереван-Мегри погиб человек, есть 1 раненый

В ДТП на трассе Ереван-Мегри 7-го июля столкнулись на 223-м км а/м марки «Форд Транзит» и «Вольво». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, водитель а/м марки «Форд Транзит» был госпитализирован, а пассажир - 36-летний Джоник Акопян, скончался на месте.

Проводится расследование.