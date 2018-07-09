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В ДТП на трассе Спитак-Гюмри погиб человек, есть 2 раненых


8-го июля в 18:08 в службу «911» поступил сигнал о том, что близ села Артагюх Спитакского района на трассе в сторону Гюмри произошла авария.
На место выехал один боевой расчет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью выяснилось, что на трассе М-7 на 22-м километре участка Спитак-Гюмри автомобиль марки «ВАЗ 2107» столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате столкновения водитель Mercedes скончался на месте, двое пассажиров «ВАЗ 2107» госпитализированы в Гюмрийкий медцентр, где врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Проводится расследование.


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