В ДТП на трассе Спитак-Гюмри погиб человек, есть 2 раненых

8-го июля в 18:08 в службу «911» поступил сигнал о том, что близ села Артагюх Спитакского района на трассе в сторону Гюмри произошла авария.

На место выехал один боевой расчет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью выяснилось, что на трассе М-7 на 22-м километре участка Спитак-Гюмри автомобиль марки «ВАЗ 2107» столкнулся с автомобилем Mercedes.



В результате столкновения водитель Mercedes скончался на месте, двое пассажиров «ВАЗ 2107» госпитализированы в Гюмрийкий медцентр, где врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Проводится расследование.