На турнире в США Тигран Петросян разделил 2-5-е места
Чемпион шахматной олимпиады Тигран Петросян принял участив в турнире в США «World Open».Как передает «Арменпресс», он набрал 7 очков из 9 возможных и разделил 2-5-е места. Победителем турнира стал Илья Нижник, он набрал 7,5 очков из 9 возможных.
- 16:17 Великобритания собирается увеличить военное присутствие в Северной Атлантике
- 15:47 Reuters: глава МВД Британии проведет заседание чрезвычайного комитета по смерти в Эймсбери
- 15:27 В ДТП на трассе Ереван-Мегри погиб человек, есть 1 раненый
- 15:24 В ДТП на трассе Спитак-Гюмри погиб человек, есть 2 раненых
- 15:21 На турнире в США Тигран Петросян разделил 2-5-е места
- 15:16 ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение помощи Киеву в €1 млрд
- 15:04 Аргентина готова сотрудничать с Арменией в направлении увеличения торгового оборота: посол Гонзало Урриолабеитиа
- 15:02 Роберт Кочарян явится на допрос в ОСС не ранее, чем 25 июля 2018 г.: Виктор Согомонян
- 14:57 Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей: Лапшин
- 14:39 "Врачи без границ" отправят в Японию специалистов для ликвидации последствий наводнений
- 14:35 СМИ сообщают об отставке Тарона Маргаряна
- 14:22 В Черном море начались украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- 14:13 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоен за своего сына не более, чем за любого другого солдата
- 13:52 СМИ: личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке
- 13:46 Полиция не удалила протестующих с территории ААЦ, что является для Св. Эчмиадзина непонятным
- 13:32 Бако Саакян принял ливанского предпринимателя Николя Жоржа Абу Файсали
- 13:28 В связи с ремонтными работами, на трассе Ванадзор-Алаверди будут действовать некоторые ограничения
- 13:12 Источник: все лидеры стран НАТО могут принять участие в саммите альянса
- 12:54 «Я -Айвазовский, родом из Крыма»: рассказ о людях, сохраняющих наследие Айвазовского
- 12:35 Сын Никола Пашиняна отбывает на службу: он на сборном пункте
- 12:08 СМИ: власти подтвердили гибель 42 человек при крушении судна у берегов Пхукета
- 12:05 На трассе Ереван-Севан-Ереван установлено дополнительное дежурство скорой помощи
- 11:48 Съезд ДСЕ состоится в сентябре
- 11:47 Никол Пашинян встретился с Юрием Джоркаеффым и обсудил с ним вопросы развития армянского футбола
- 11:42 Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
- 11:29 Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе
- 11:21 Бако Саакян принял министра юстиции Армении Артака Зейналяна
- 10:49 Ханой передал США останки американских солдат, погибших во время войны во Вьетнаме
- 10:47 Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на участке дороги Акна-Барда
- 10:40 В церкви Сурб-Хач на острове Ахтамар Ванского озера состоится богослужение
- 10:14 СМИ: в Таиланде готовятся возобновить эвакуацию людей из пещеры Кхао Луанг
- 10:10 СМИ: Абэ может отложить поездку в Европу и Африку из-за ситуации с ливнями в Японии
- 09:56 Джоркаефф готов серьезно помочь армянскому футболу: с ним встретился Пашинян
- 09:43 В Турции потерпел крушение поезд: множество жертв и пострадавших
- 09:42 «В Армению надо приезжать минимум на неделю»: Полина Осетинская – о посещении Армении и планах на будущее
13:28, 05.07.2018
Просмотрели 1437 раз Пашинян: как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера
16:51, 02.07.2018
Просмотрели 1374 раз Заявления депутата Госдумы Савельева об Арцахе некомпетентны и не отражают официальную позицию РФ: Затулин
22:09, 04.07.2018
Просмотрели 1316 раз Задержан Александр (Сашик) Саргсян
18:04, 04.07.2018
Просмотрели 1168 раз События вокруг фонда «Айастан» повысят доверие диаспоры к Армении: Пашинян
11:47, 04.07.2018
Просмотрели 1116 раз В здании правительства Армении будут армянские компьютеры: Пашинян призвал пользоваться отечественной продукцией