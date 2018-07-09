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На турнире в США Тигран Петросян разделил 2-5-е места


Чемпион шахматной олимпиады Тигран Петросян принял участив в турнире в США «World Open».

Как передает «Арменпресс», он набрал 7 очков из 9 возможных и разделил 2-5-е места. Победителем турнира стал Илья Нижник,  он набрал 7,5 очков из 9 возможных.


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