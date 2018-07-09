ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение помощи Киеву в €1 млрд

Совет ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение Программы макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд. Заявление об этом на украинском и английском языках распространено в Twitter Совета ЕС примерно за час до прибытия на саммит ЕС - Украина президента Петра Порошенко. Между тем это решение не означает, что деньги выделят сейчас, поскольку условия предоставления средств еще должны быть согласованы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Макрофинансовая помощь Киеву в размере €1 млрд должна быть переведена двумя траншами по €500 млн. Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что и должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании. Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться "в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины".