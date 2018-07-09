Аргентина готова сотрудничать с Арменией в направлении увеличения торгового оборота: посол Гонзало Урриолабеитиа

Аргентина готова сотрудничать с Арменией в направлении увеличения торгового оборота. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Аргентины в Армении Гонзало Урриолабеитиа.

По его словам, двусторонний товарооборот в 1998 году был на нулевом уровне, а сейчас он достиг отметки в 8 млн. долл. «Однако в области двусторонней торговли обе страны сталкиваются с рядом трудностей, поскольку они географически отдалены, здесь требуется больше творчества. Кроме этого, Армения не имеет выхода к морю, ее рынок маленький, потому акцент в логистическом плане ставится на продукты, которые легче экспортировать», - заключил посол.

По его словам, архентинскин рынок может заинтересоваться армянскими винами и ИТ-отраслью.

«Наша страна – промышленная, следовательно, всегда нуждается в инновационных решениях»,- сказал посол.

Он также выразил надежду на то, что отныне аргентинцы с еще большим размахом начнут вкладывать деньги в экономику Армении, при этом подчеркнув, что армяно-аргентинские экономические отношения активно развиваются, а инвестиции увеличиваются. «Инвестиции, вкладываемые в экономику Армении, имеют достаточно большие объемы. Рядом уже с существующими вложениями есть и новые программы. Еще одно направление вложенных инвестиций аргентинскими армянами – теплицы в Тавушской области. Здесь построены уже около 120 теплиц. Есть еще одна тенденция в направлении того, чтобы инвестиции стали более взаимовыгодными», - сказал посол.

«Будут применяться малозатратные аргентинские технологии. С течением времени выяснится их эффективность, в случае положительного результата, по этим технологиям смогут работать и армянские фермеры»,- сказал он.