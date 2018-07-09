Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей: Лапшин

Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей, сообщает блогер Александр Лапшин. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook, где опубликовал видео об этом.

«Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировобаде). Азербайджан, как известно, не впускает в страну лиц армянской национальности из расистских убеждений. Что касается его родителей и Гянджи, то армяне бежали оттуда во время Карабахской войны и их дома захватили азербайджанцы. Бдительные гэбэшники злобного Нефтестана его не идентифицировали и он смог снять прекрасный репортаж о стране и вернуться домой. Его коротенький фильм показывает нищету и озлобление простых азербайджанцев, жуткую армянофобию и шпиономанию царящие повсеместно. После Азербайджана парень отправился в Армению и оттуда в Карабах.

Между нами говоря, он здорово рисковал. Ходить по Гяндже и спрашивать местных про оставленные армянами дома - это за гранью здравого смысла. Убить могут в прямом смысле слова, еще до того, как даже вызовут КГБшников, чтобы его же арестовать. Ну и ждем пополнение в нашем почетном списке, то бишь в "черном списке" Азербайджана»,- пишет он.

В декабре 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В феврале 2017 азербайджанские власти обращались к Российской Федерации с предложением посодействовать в обмене гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина на двух азербайджанских граждан, Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова, которые являются диверсантами и осуждены за преступления, несут наказание в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке сам блогер.

«Кратко напомню, что эти два деятеля по версии азер-СМИ всего лишь туристы, решившие посетить могилы родных на территории Карабаха, контролируемой армянами. Козьими тропами перебрались через линию фронта в районе Агдама и начали посещение родных могил с убийства армянского ребенка. На суде в Степанакерте азербайджанцы рассказали, что ребенок их увидел и пришлось его убить, чтобы не выдал. Потом они бегали по лесам, скрывались, затем вышли в какой-то поселок и убили еще пару человек, которые пытались их поймать. Третьего "туриста" армянские военные застрелили в перестрелке. Ну, короче говоря, мирные "туристы", пришедшие из Азербайджана, между прочим с автоматами Калашникова», - пишет Лапшин, напомнив, что карабахский суд приговорил их к пожизненному заключению.

Он рассказывает, что Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух "туристов-диверсантов" ускорит освобождение блогера Александра Лапшина.

Позже гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который уехал в Израиль, вырвавшись из когтей Азербайджана, поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара.

Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля и России в Баку, которые не оставляли его в те ужасные дни.