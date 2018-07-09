"Врачи без границ" отправят в Японию специалистов для ликвидации последствий наводнений

Международная организация "Врачи без границ" (MSF) готовится отправить в Японию медикаменты и специалистов для ликвидации последствий наводнений и оползней в западных районах страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter организации.

"Мы собираем сведения о том, какие медикаменты требуются на местах и готовимся к оказанию помощи. По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.