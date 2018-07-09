Нагорный Карабах никогда не был и может быть в составе Азербайджана: Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 9 июля встретился с заместителем председателя Комитета по международным делам СФ ФС РФ Р.Зинуровым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских союзнических отношений и выразили готовность принять активное участие в укреплении двусторонних связей. Отмечено, что углубление армяно-российских союзнических отношений исходит из интересов обеих стран. Э.Шармазанов особо выделил личный вклад г-на Зинурова в упрочении отношений двух стран и народов.

Вице-спикер НС обратился к проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта и международного признания Геноцида армян. Он подтвердил армянскую позицию решения конфликта исключительно мирным путем и в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, что однозначно не принимается Азербайджаном. В этом контексте Э.Шармазанов отметил обеспокоенность в последнее время антиармянскими заявлениями некоторых российских должностных лиц, которые, по его мнению, не соответствуют духу армяно-российских союзнических отношений.

“Армения – гарант безопасности народа Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах никогда не был и может быть в составе Азербайджана. В вопросе установления стабильности и мира в регионе Турция и Азербайджан – реальная угроза”, - отметил вице-спикер НС.

Р.Зинуров в свою очередь подчеркнул усилия армянской стороны, направленные на урегулирование нагорно-карабахской проблемы путем мирных переговоров. По его словам, цель Армении – упорная работа на международной арене по признанию Геноцида армян.

Э.Шармазанов предложил обсудить с российскими коллегами целесообразность организации в СФ и Госдуме РФ выставки “Парламентарии против геноцидов” к 70-летию принятия Генассамблеей ООН конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида”. Г-н Зинуров выразил готовность обсудить вопрос.

В завершение встречи Р.Зинуров подарил Э.Шармазанову свою книгу “Очерки новой и новейшей истории Армении”.