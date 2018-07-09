В Черном море начались украинско-американские учения Sea Breeze 2018

Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze 2018 начались в северо-западной части Черного моря. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

"В учениях принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

В морской порт Одессы 7 июля для участия в учениях зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney. Днем ранее с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter. Кроме американских прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские, молдавские подразделения морской пехоты и другие.