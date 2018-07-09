Премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоен за своего сына не более, чем за любого другого солдата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июля посетил Центральный сборный пункт, где находился и его сын-новобранец. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что обеспокоен за своего сына не более, чем за любого другого солдата армянской армии.

На замечание о том, испытывает ли он беспокойство в связи с решением сына Ашота служить в Арцахе, премьер-министр заверил: «Не более и не менее, чем в отношении других солдат. Думаю, что по должности не имею права заботиться о собственном сыне больше, чем о других солдатах».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Армении Давид Тоноян отобедали с новобранцами, отметив отменное качество пищи.

Сын Никола Пашиняна - Ашот, отбывает на службу: 9-го июля он нходится на сборном пункте. Как передает «Арменпресс», с ним пришла его мать – Анна Акопян.

Ранее Ашот Пашинян сказал, что обратился с просьбой отправить его на службу в Арцах.