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Бако Саакян принял ливанского предпринимателя Николя Жоржа Абу Файсали


9 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял ливанского предпринимателя, основателя компании «Gardenia Grain D'or» Николя Жоржа Абу Файсали. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ.
Президент отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества с Ливаном, подчеркнув, что для этого имеются все необходимые условия.


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