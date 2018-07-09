В связи с ремонтными работами, на трассе Ванадзор-Алаверди будут действовать некоторые ограничения

В связи с ремонтными работами, проводимыми на 24-м км в туннеле на трассе Ванадзор-Алаверди (М-6), в течение месяца будут действовать некоторые ограничения: трасса будет закрыта для проезда всех видов транспорта с 08։00 до 20։00. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, с 20։00 до 08։00 дорога будет открыта только для пассажирских легковых автомобилей.

Установлены следующие объездные пути: через Севан и Уджеван, через Спитак-Ванадзор- Дилижан, и до границы с Грузией.

Для шествования по внутриобластным маршрутам дорога будет откеыта через ближайшие города и поселки.