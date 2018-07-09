«Я -Айвазовский, родом из Крыма»: рассказ о людях, сохраняющих наследие Айвазовского

Картина «Я -Айвазовский, родом из Крыма» российского режиссера армянского происхождения Ашота Джазояна будет представлена в рамках номинации "Армянская мозаика" на XV кинофестивале "Золотой абрикос".

"Картина не является очерком о жизни выдающегося армянского художника, о нем и так все известно. Она - о тех людях, которые берегут и исследуют его труды, развивают его традиции", - как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами Ашот Джазоян сказал 9-го июля.

Фильм рассказывает о тех, кто подарил себя сохранению творчества художника, оберегает его дом в Феодосии, могилу. О художнике делятся своими впечатлениями студенты, моряки, художники, все те, кто научился любить море благодаря Айвазовскому. Режиссер признается, что, несмотря на готовность крымчан говорить о великом маринисте, снимать фильм было достаточно трудно.



"Мы желали показать, какое значение имеет Айвазовский для Крыма. Один из героев говорит: "Многие не знают ничего о Крыме, но все знают Айвазовского. Наши герои живут его творчеством", - сказал Джазоян.



Режиссер подчеркнул, что особенностью личности мариниста является его верность национальным традициям, своей исторической родине.



"Айвазовский всегда оставался армянином, смог сохранить свою самобытность, независимо от ситуации и творческого роста", - отметил Джазоян.



Премьера фильма состоялась в Крыму, картина была показана также во Франции и Черногории. Ее создатели намерены перевести ее на английский, французский и испанский языки.



XV кинофестиваль "Золотой абрикос" проходит в Ереване с 8-го по 15-е июля под девизом "Перекресток культур и цивилизаций".



Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные актеры и режиссеры, среди которых были писатель и сценарист Тонино Гуэрра, знаменитые актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет.

В воскресенье, 8 июля, в концертном зале «Арам Хачатурян» в Ереване прошла церемония открытия юбилейного XV международного кинофестиваля «Золотой абрикос».

В начале торжественной церемонии открытия был показан видеоролик о 15-летней истории фестиваля, выступили государственный камерный хор «Овер», известная оперная певица Асмик Папян и другие музыканты. На церемонии также присутствовали премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян.

В ходе церемонии состоялся показ трейлеров картин почетного гостя фестиваля – всемирно известного американского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Даррена Аронофски.

Поднявшись на сцену, Аронофски из бутылки облил водой зрителей, сидящих в первом ряду. «Как оказалось, сегодня у вас праздник воды, очищения грехов, что очень хорошо, красиво», – сказал он.

Открытие фестиваля «Золотой абрикос» совпало в этом году с Вардаваром – Праздником Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Преображение Господне - один из пяти Великих праздников Армянской Церкви и один из самых любимых в народе. По преданию Армянской Церкви, Св. Григорий Просветитель назначил праздник Преображения на первый день армянского календаря - 1-е число месяца Навасард (11 августа). В этот день отмечался языческий праздник, и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения. К примеру, в этот день принято обливать друг друга водой, выпускать голубей и т.д..

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проходит в Ереване с 8 по 15 июля. Как сообщают из министерства культуры Армении, у фестиваля 2 конкурсные программы: международные конкурсы игрового и документального кино. В каждой из программ будут представлены 12 полнометражных фильмов.

Жюри игровых фильмов в этом году возглавляет дважды оскароносец, призер Каннского МКФ иранский кинорежиссер, продюсер и сценарист Асгар Фархади. Председателем жюри документальных фильмов 15-го «Золотого абрикоса» выступит знаменитый документалист из Китая Чжао Лян.

В рамках фестиваля на площади Шарля Азнавура появятся звезды с именами трех выдающихся деятелей армянского кино – Альберта Мкртчяна, Ара Вауни и Нерсеса Ованнисяна.