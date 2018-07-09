В преддверии сезона отдыха, с 13-го июля по 2-е сентября, в пятницы – с 16:00 до 22:00, а в выходные – с 08:00 до 22:00, на трассе Ереван-Севан-Ереван установлено дополнительное дежурство скорой помощи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

Дежурства будут осуществляться за счет ресурсов службы скорой помощи Абовяна, Чаренцавана, Раздана, Севана.

Разработан соответствующий график дежурств, намечены пункты дислокации машин скорой помощи на трассе.

По каждому случаю информация будет поступать в отдел быстрого реагирования на обращения населения, где она будет собираться и протоколироваться.

Минздрав Армении призывает граждан соблюдать ПДД, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не пренебрегать рисками, угрожающими жизни и здоровью людей.