Никол Пашинян встретился с Юрием Джоркаеффым и обсудил с ним вопросы развития армянского футбола

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в понедельник с известным футболистом армянского происхождения, чемпион мира в составе сборной Франции (1998 год) и чемпион Европы (2000 год) Юрием Джоркаеффым, который принял накануне участие в Ереване в "матче легенд" между сборными Южной Америки и Европы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

"Очень рад приветствовать Вас в правительстве Армении. Надеюсь, вы знаете, что за всю Вашу карьеру все армяне очень гордились Вами и хотели помочь Вам своими добрыми пожеланиями и эмоциями. Рад, что Вы в Армении и надеюсь, что Ваша связь с Арменией будет продолжаться, и мы сможем сотрудничать так, чтобы Вы помогли армянскому футболу, развитию инфраструктур, и вдохновите новое поколения на футбольную карьеру", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Джоркаефф отметил, что он уже несколько раз бывал в Армении, в том числе, в составе делегаций президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози.



"И это очень важно для меня, поскольку все знают, что во мне течет армянская кровь. То, что Вы сделали недавно – прекрасно, неописуемо, Вы воодушевили многих армян, вы изменили лицо государства, подали надежду, которой раньше не было. И это коренным образом меняет все, поскольку есть возможность что-то сделать правильно", - сказал он.

Футболист спросил, чем он может быть полезен. "Я тоже хочу сделать свой шаг. Мой фонд готов начать новые программы в Армении", - сказал Джоркаефф, добавив, что он также работает с ЮНИСЕФ и в этой плоскости также готов быть полезным Армении.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил известного футболиста за отклик на "бархатную" революцию и приветствовал его инициативы.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Джоркаефф своими программами придаст большой импульс развитию армянского футбола.



Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 9-го июля встретился с всемирно-известным футболистом армянского происхождения Юрием Джоркаеффым. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Начал рабочий день со встречи с всемирно-известным футболистом армянского происхождения Юрием Джоркаеффым.

Он сказал, что воодушевлен армянской революцией и готов серьезно помочь Армении и армянскому футболу»,- пишет он.

Матч легендарных футбольных ветеранов из Латинской Америки и Европы завершился в Ереване со счетом 5:2. За игрой наблюдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Матч был организован российским предпринимателем, владельцем армянского клуба "Пюник" (с нового сезона -"Ереван") Артуром Согомоняном в связи с проводимым в России чемпионатом мира по футболу.



По его инициативе в центре Еревана, на площади Свободы открылась также фан-зона, где проводятся шоу-программы, мастер-классы звезд, а на большом экране показываются игры мирового первенства.



Как передает корреспондент "Новости-Армении", победителем матча, прошедшего в воскресенье на Республиканском стадионе, стала сборная Латинской Америки.



Авторами голов за сборную Европы стали Луш Фигу и Юрий Джоркаефф.

Среди латиноамериканцев дублем отличился Дуэйн Де Розарио, по одному голу в активе Габриеля Батистуты, Хавьера Савиолы и Бебето.Тренером команды европейцев был итальянец Паоло Мальдини, а латиноамериканцев - двукратный чемпион мира, бразилец Роналдо. На товарищескую встречу в Ереван прибыли звезды мирового футбола, в частности, Райан Гиггз, Ривалдо, Эрнан Креспо, Кристиан Карамбё, Кафу, Дида. Ворота сборной Европы защищали голкиперы Роман Березовский и Александр Филимонов.