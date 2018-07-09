Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России в понедельник вступило в силу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в официальном журнале ЕС, где и опубликовано данное решение.

"5 июля 2018 года Совет [ЕС] продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года. Решение вступает в силу с момента публикации 9 июля", - говорится в документе.

В нем поясняется, что это решение последовало после саммита ЕС, на котором "лидеры Франции и Германии проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений". Великобритания после "дела Скрипаля" предлагала перейти к механизму продления санкций против России на год вместо полугода, однако это предложение не встретило никакой поддержки в Совете ЕС.