Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге в Twitter МИД Армении.

«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США) встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе», сказано в сообщении.