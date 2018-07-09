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Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе


Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге в Twitter МИД Армении.

«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США) встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе», сказано в сообщении.


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