Ханой передал США останки американских солдат, погибших во время войны во Вьетнаме

Ханой в 144-й раз после окончания войны с Соединенными Штатами передал американской стороне останки погибших на ней военнослужащих. Траурная церемония прошла в международном аэропорту центрального вьетнамского города Дананга. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в понедельник газета Nhân Dân.

Останки двух военнослужащих были найдены в ходе 131-й совместной поисковой экспедиции, которая проходила здесь в мае - июне этого года.

Согласно официальной формулировке Вашингтона, поиск пропавших без вести и возвращение на родину останков погибших солдат является для США "одним из национальных приоритетов". Через четыре с лишним десятилетия после завершения американской военной кампании в Индокитае в списках пропавших без вести в ходе нее до сих пор значатся имена более двух тысяч военнослужащих. Из них свыше 1,5 тыс. не вернулись из Вьетнама, около 500 - из Лаоса, 90 солдат считаются пропавшими без вести на территории Камбоджи.

За годы совместных поисковых работ вьетнамско- американских экспедиций, начавших работу сразу же после вывода американского контингента с территории Вьетнама, Соединенные Штаты вернули из Индокитая на родину и идентифицировали останки порядка тысячи военнослужащих, в том числе около 700 человек, погибших и считавшихся пропавшими без вести на территории Вьетнама, более 200 - в Лаосе и свыше 30 - в Камбодже.