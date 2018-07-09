Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на участке дороги Акна-Барда
10:47, 9 Июль, 2018
10 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Барда. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Ральф Боссхард (Швейцария). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.