Джоркаефф готов серьезно помочь армянскому футболу: с ним встретился Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 9-го июля встретился с всемирно-известным футболистом армянского происхождения Юрием Джоркаеффым. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Начал рабочий день со встречи с всемирно-известным футболистом армянского происхождения Юрием Джоркаеффым.

Он сказал, что воодушевлен армянской революцией и готов серьезно помочь Армении и армянскому футболу»,- пишет он.

Матч легендарных футбольных ветеранов из Латинской Америки и Европы завершился в Ереване со счетом 5:2. За игрой наблюдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Матч был организован российским предпринимателем, владельцем армянского клуба "Пюник" (с нового сезона -"Ереван") Артуром Согомоняном в связи с проводимым в России чемпионатом мира по футболу.



По его инициативе в центре Еревана, на площади Свободы открылась также фан-зона, где проводятся шоу-программы, мастер-классы звезд, а на большом экране показываются игры мирового первенства.



Как передает корреспондент "Новости-Армении", победителем матча, прошедшего в воскресенье на Республиканском стадионе, стала сборная Латинской Америки.



Авторами голов за сборную Европы стали Луш Фигу и Юрий Джоркаефф.

Среди латиноамериканцев дублем отличился Дуэйн Де Розарио, по одному голу в активе Габриеля Батистуты, Хавьера Савиолы и Бебето.Тренером команды европейцев был итальянец Паоло Мальдини, а латиноамериканцев - двукратный чемпион мира, бразилец Роналдо. На товарищескую встречу в Ереван прибыли звезды мирового футбола, в частности, Райан Гиггз, Ривалдо, Эрнан Креспо, Кристиан Карамбё, Кафу, Дида. Ворота сборной Европы защищали голкиперы Роман Березовский и Александр Филимонов.