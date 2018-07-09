«В Армению надо приезжать минимум на неделю»: Полина Осетинская – о посещении Армении и планах на будущее

Мир узнал о вундеркинде Полине Осетинской в начале 80-х, когда 6-летняя девочка выступила в Вильнюсской консерватории со сложной программой. Прошли годы, пианистка продолжает восхищать своими исполнениями. Полина Осетинская впервые посетила Армению в рамках фестиваля «Армения» и выступила здесь с концертом.

В беседе с «Арменпресс» она рассказала о своих впечатлениях, любви к музыке, талантливых детях и современных композиторах.

О фестивале «Армения»

Я слышала о фестивале «Армения», в прошлом году на нем выступил мой друг Максим Венгеров. Я здесь пока недавно, не могу оценить качество фестиваля «Армения», однако имена участников впечатляют.

Открывая Армению

Здесь я впервые. Давно хотела побывать в Армении, Ереване. В Армению надо приезжать минимум на неделю, чтобы посетить ее достопримечательности, о которых мне рассказали.

Армения обладает уникальной культурой, историей, однако во время гастролей видишь страну лишь из окна автомобиля. Следующий свой приезд надо будет запланировать лучше.

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Роза Григорян

фестиваля «Армения»