«В Армению надо приезжать минимум на неделю»: Полина Осетинская – о посещении Армении и планах на будущее
Мир узнал о вундеркинде Полине Осетинской в начале 80-х, когда 6-летняя девочка выступила в Вильнюсской консерватории со сложной программой. Прошли годы, пианистка продолжает восхищать своими исполнениями. Полина Осетинская впервые посетила Армению в рамках фестиваля «Армения» и выступила здесь с концертом.
В беседе с «Арменпресс» она рассказала о своих впечатлениях, любви к музыке, талантливых детях и современных композиторах.
О фестивале «Армения»
Я слышала о фестивале «Армения», в прошлом году на нем выступил мой друг Максим Венгеров. Я здесь пока недавно, не могу оценить качество фестиваля «Армения», однако имена участников впечатляют.
Открывая Армению
Здесь я впервые. Давно хотела побывать в Армении, Ереване. В Армению надо приезжать минимум на неделю, чтобы посетить ее достопримечательности, о которых мне рассказали.
Армения обладает уникальной культурой, историей, однако во время гастролей видишь страну лишь из окна автомобиля. Следующий свой приезд надо будет запланировать лучше.
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Роза ГригорянФото - фестиваля «Армения»