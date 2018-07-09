Жители Армении стали чаще предпочитать местные курорты, об этом говорят статистические данные. Зампредседателя Госкомитета по туризму Мехак Апресян сказал в беседе с «Арменпресс», что это довольно воодушевляющий рост – только в первом квартале текущего года он составил, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, 22%.

«Это показатель роста внутреннего туризма, однако затруднюсь сказать – какие локации более предпочитаемые. Опыт показывает, что активность растет по всем внутренним направлениям, у каждого курорта – свои особенности»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Мехак Апресян.

Несмотря на это, немало недовольств высказывается по поводу дороговизны отдыха в Армении. Председатель ОО «Консультационный центр общества потребителей» Карен Чилингарян сказал, что об этом говорится годами, это не новость.

«Гостиницы у нас дороже, чем в Грузии: за те же деньги турист может оплатить проезд туда-обратно в Грузию, плюс питание. Недовольство оправданное»,- сказал Председатель ОО «Консультационный центр общества потребителей» Карен Чилингарян. По его словам, возможно, власти смогут как-то смягчить политику в этом вопросе, пойти навстречу организациям, оказывающим услуги в этой отрасли, а те смогут снизить цены.

Зампредседателя Госкомитета по туризму Мехак Апресян не поддерживает точку зренияя, будто отдых в Армении – дорогой.

«Конечно, я не согласен. Если сравнить цены в гостиницах той же категории, то увидим, что у нас – гибкая ценовая политика»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Мехак Апресян.

На наше замечание о том, что, например, в Севане за ночь в неблагоустроенном домике надо платить 25000 драмов, причем, без всякой инфраструктуры и услуг, он сказал, что это обусловлено особенностями Севана.

«Все мы понимаем, что сезон здесь очень короткий – всего около 40 дней, отсюда и высокие цены. Здесь есть гораздо более высококлассные предложения, начиная с тех же 25000 драмов, включая завтрак»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Мехак Апресян.

Он посоветовал ознакомиться с предложениями на сайтах armhotels.am, allhotels.am.