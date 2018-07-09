Пашинян присутствовал на торжественном отктытии «Золотого абрикоса» и следил за «Игрой легенд»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян присутствовали на торжественном отктытии «Золотого абрикоса» в зале имени Арама Хачатуряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян следил за «Игрой легенд» на стадионе «Раздан».