Предстоящие на 8 июля мероприятия
17:27, Июль 07, 2018
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- 17:27 Предстоящие на 8 июля мероприятия
- 16:52 С большим удовольствием приехал в Армению — Кафу
- 16:25 Принято решение о заключении обвиняемого в незаконном обогащении Левы Саргсяна, объявлен розыск
- 16:06 Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите — Ашотян
- 15:43 Армяно-российские отношения должны развиваться вглубь — Арам Сафарян
- 15:27 Секретариат ОДКБ не видит альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта
- 15:17 Самвел Манукян считает, что неосторожность в армяно-российских отношениях недопустима
- 15:04 Заместитель военного инспектора РА Микаел Арзуманян срочно вызван к премьеру
- 14:47 В результате несчастного случая погибла начальник Центрального архива МО РА
- 14:34 Президент Армении принял участие в Молодежном форуме Армянского института международных отношений и безопасности
- 14:14 Гости из стран СНГ представили свои работы на проекте ArtExpo в Горисе
- 13:47 В Нахиджеване в результате ДТП погибли азербайджанские военнослужащие
- 13:44 Азербайджан произвел 1500 выстрелов по армянским позициям
- 13:21 В Японии из-за дождей погибли 35 человек, 47 пропали без вести
- 13:16 Александр Сафарян считает важной роль университетов в развитии армяно-российского научно-образовательного потенциала
- 12:59 ЦБ представил премьер-министру ряд проведенных исследований по экономическому росту и налоговых реформах
- 12:46 Посол США Миллз уверен, что при равных правилах игры в Армении увеличится рост товарооборота между двумя сторонами
- 12:32 Арцахская проблема должна быть решена исключительно мирным путем – Армен Саркисян
- 12:20 Бако Саакян принял представителей Бюро АРФД
- 12:19 В Армении ожидаются кратковременные дожди
- 12:16 Святое копье Гегард выставлено в Кафедральном соборе
- 12:03 В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям
- 11:56 Родители считают, что в начальных классах дети чересчур загружены
- 11:27 Европейские индексы - 06-07-18
- 11:26 Американские индексы выросли - 06-07-18
- 11:24 Цены на цветные металлы - 06-07-18
- 11:23 Цены на драгоценные металлы не изменились - 06-07-18
- 11:22 Цены на нефть не изменились - 06-07-18
- 11:14 Арестован также брат мэра Масиса
- 11:10 В Иране казнены восемь членов ИГ, причастных к атакам 2017 года в Тегеране
- 10:35 Пашинян ознакомился с деятельностью и планами Центра креативных технологий ТУМО
- 10:28 Тренер сборной Бразилии может оставить пост
- 09:47 Мундиаль-2018: сегодняшние игры
- 06.07-22:03 Председатель парламента Республики Арцах принял бывшего мэра французского города Вьен Жака Ремийе
- 06.07-22:00 В каждом явлении важнейшим компонентом является культурный аспект: премьер- министр присутствовал на посвященном юбилею “Creative Armenia” мероприятии
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