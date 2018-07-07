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С большим удовольствием приехал в Армению — Кафу


Легендарный бразильский  футболист, дважды  чемпион мира Кафу с удовольствием дал согласие  на предстоящий  «Матч легенд футбола» в  Ереване.

В беседе Арменпресс он сказал: «В Армении я впервые.С большим удовольствием приехал сюда. Во время матча  все  всех ожидает большой  сюрприз. Каждый из нас с радостью сыграет со старыми друзьями. Счет матча  не  важен, главное – подарить радость армянскому  народу, подарить праздник  поклонникам  футбола. А счет может быть 5:5, 6:6 ли 10:10»,— сказал Кафу.

Он прокомментировал и поражение 5-кратных чемпионов  мира Бельгии. «Виноват не  Неймар. Когда проигрывает команда – проигрывает каждый. Неймар всегда в  центре  внимания, поэтому  вся критика адресуется ему. Бразилия  проиграла, потому  что Бельгия  играла консолидированно».

«Матч легенд футбола» в  Ереване состоится 8 июля в 19:45. 




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