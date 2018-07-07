С большим удовольствием приехал в Армению — Кафу

Легендарный бразильский футболист, дважды чемпион мира Кафу с удовольствием дал согласие на предстоящий «Матч легенд футбола» в Ереване.

В беседе Арменпресс он сказал: «В Армении я впервые.С большим удовольствием приехал сюда. Во время матча все всех ожидает большой сюрприз. Каждый из нас с радостью сыграет со старыми друзьями. Счет матча не важен, главное – подарить радость армянскому народу, подарить праздник поклонникам футбола. А счет может быть 5:5, 6:6 ли 10:10»,— сказал Кафу.

Он прокомментировал и поражение 5-кратных чемпионов мира Бельгии. «Виноват не Неймар. Когда проигрывает команда – проигрывает каждый. Неймар всегда в центре внимания, поэтому вся критика адресуется ему. Бразилия проиграла, потому что Бельгия играла консолидированно».

«Матч легенд футбола» в Ереване состоится 8 июля в 19:45.