Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите — Ашотян

Председатель комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян прокомментировал участие Армении в предстоящем саммите НАТО.

«В профессиональных и политических кругах обсуждается готовящийся визит Никола Пашиняна в Брюссель, с целью участия в мероприятии, посвященном миротворческой миссии НАТО в Афганистане.

История отношений РА-НАТО — долгая и успешная. Они никогда не были за счет отношений с Россией и ОДКБ. Но НАТО – это не только собирательный Запад во главе с США, но и Турция, которая по разным каналам неизменно препятствовала решению вопросов, относящихся к Армении», - как передает Арменпресс, написал Ашотян в Facebook.

Он отметил, что сказанное относится и к участию РА в саммитах НАТО. «Мы всегда получали приглашения, но нечасто их принимали, учитывая выраженную в итоговом документе позицию по региональным конфликтам, где не дифференцировались замороженные конфликты и, как правило, преимущество давалось территориальной ценности региона. Совершенно очевидно, что карабахский конфликт в корне отличается от всех других. Для нас неприемлемо геополитическая спекуляция этим вопросом и императив территориальной целостности в позиции НАТО», - продолжил он.

В этой связи Ашотян считает, что следует дифференцировать вопрос участия Армении в предстоящем саммите и важность обсуждения отношений с ЕС после смены власти.

Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите, а непосредственный контакт нового правительства с ЕС организовать вдругое время и по другому поводу, не совмещая мероприятие НАТО и повестку ЕС», - написал Ашотян.