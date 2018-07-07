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Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите — Ашотян


Председатель комитета по внешним отношениям НС РА  Армен Ашотян прокомментировал участие  Армении в  предстоящем саммите  НАТО.

«В профессиональных и политических кругах обсуждается готовящийся визит Никола Пашиняна в Брюссель, с целью участия  в  мероприятии, посвященном миротворческой миссии НАТО в  Афганистане.

История  отношений  РА-НАТО — долгая и успешная. Они никогда не были за счет отношений с  Россией и ОДКБ. Но НАТО – это не только собирательный Запад во главе  с США, но и Турция, которая по разным каналам неизменно препятствовала решению вопросов, относящихся к  Армении», - как  передает Арменпресс, написал Ашотян в Facebook.

Он отметил, что сказанное  относится и к участию РА в  саммитах НАТО. «Мы  всегда получали приглашения, но нечасто их принимали, учитывая выраженную в  итоговом документе  позицию по региональным конфликтам, где  не дифференцировались замороженные конфликты и, как  правило, преимущество давалось территориальной ценности региона. Совершенно очевидно, что карабахский  конфликт в  корне  отличается от всех других. Для  нас неприемлемо геополитическая спекуляция  этим вопросом и императив территориальной целостности в позиции НАТО», - продолжил он. 

В этой  связи Ашотян считает, что следует дифференцировать вопрос участия  Армении в  предстоящем саммите и важность обсуждения  отношений с  ЕС после  смены  власти.

Если в заключительном документе  НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу  не  участвовать в  саммите, а непосредственный контакт нового правительства с ЕС организовать вдругое  время и по другому  поводу, не совмещая мероприятие  НАТО и повестку ЕС», - написал  Ашотян. 

 

 

 




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