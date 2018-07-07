Секретариат ОДКБ не видит альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров охарактеризовал как тревожащей сложившуюся на армяно-азербайджанской границе со стороны Нахиджевана.

Арменпресс представляет комментарий Юрия Хачатурова, размещенный на официальном сайте ОДКБ, полностью:

«На состоявшемся в Алматы 11 июня 2018 года заседании СМИД ОДКБ Министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян проинформировал своих коллег и Генерального секретаря ОДКБ о фиксируемой интенсификации передислокации подразделений Вооружённых сил Азербайджанской Республики вдоль границы с Республикой Армения со стороны Нахиджевана, и их выдвижения в район непосредственного контакта и проведении инженерных работ.

В Секретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий, которая не должна привести к новому витку эскалации ситуации.

Подтверждая важность принятия мер, направленных на создание атмосферы, способствующей поиску путей мирного урегулирования вопросов, в Секретариате ОДКБ убеждены в необходимости исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, являющейся единственной, как это подтверждено заявлением глав государств - членов ОДКБ 2017 года, имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой.

Генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров

Москва, 7 июля 2018 г.»