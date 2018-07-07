Кандидат социологических наук,член Евразийского экспертного клуба Самвел Манукян считает, что неосторожность в армяно-российских отношениях недопустима – она чревата мощными потрясениями. С докладом на эту тему он выступил на форуме «Стратегический союз Армения-Россия: реалии и современные вызовы», предложив несколько конкретных предложений. Арменпресс представляет доклад полностью.

«Актуальность темы. Частный вопрос о восприятии России в армянском обществе получает свою адекватную оценку, если, во-первых, признать сохранение самоидентичности армян как высшую ценность. И, во-вторых, при решении проблемы идентификации путей сохранения этой самоидентичности.

Наиболее продуктивной теоретической основой решения этой проблемы является мир-системный анализ и инкорпорированная в нем, как механизм развития и изменений, теория нелинейных динамических систем, более знакомая в обществоведческих кругах как теория хаоса. Мир-системный анализ — макро социологическая теория, основоположниками, которого были ФернанБродель, ИммануилВаллерстайн и другие выдающиеся социологи и экономисты — более 40 лет назад предвидел сегодняшние реалии. Согласно этой теории, смена гегемона мир-системы всегда сопутствуется разрушением существующего международного миропорядка и экономических отношений, и интенсификацией войн, переходящих в мировые. Согласно этой теории, последний процесс смены гегемона в мир-системе началась в ранние 90-ые, когда казалось наступила эра безраздельной гегемонии США. Поэтому, возрастание количества и интенсификация войн имманентная характеристика современности.

В мировом системном анализе механизм смены гегемона описывается в рамках теории хаоса, имеющее свое начало в работах бельгийского ученого российского происхождения, лауреата Нобелевской премии, физикохимика, Ильи Пригожина. Эта теория, известна советскому читателю с 1986 г., с выходом его совместной работы с философом науки Изабеллой Стенгерс — «Порядок из хаоса. Новый диалог человека и природы». Новые, нетривиальные и продуктивные идеи, изложенные в теории, были переняты и соответствующим образом развиты в социальных науках, а термины нелинейные процессы, диссипативные процессы, бифуркация, аттракторы, получили в этих науках свое специфическое содержание и сегодня широко используются. В современных гибридных войнах теория хаоса, как общая теория, и с социальныйконструкционизм, как специальная теория, широко и эффективно используются с целью преобразования индивидуального, общественного и национального сознанияпротивников. Соответствующее преобразование сознания противника содействует более экономичному достижению целей войны.

Ядром национального сознания является этническая картина мира. Этническая картина мира, имеет несколько функций, в том числе защитную. Поэтому, если этническую картину мира, которая эффективно выполняет защитную функцию, преобразовать в менее эффективную, то сопротивляемость этноса к угрозам снизится вплоть до неприемлемого уровня, грозящей национальной катастрофой.

Восприятие России в армянском обществе относится к одному из основных элементов картины мира армян, к так называемому «образу покровителя», который вместе с «образом себя» является «источником добра». На протяжении нескольких столетий, когда историческая Армения находилась в подчинении исламских империй, доминирующим содержанием «образа покровителя» было «упование на всевышнего». С XVIII века армянские элиты начали искать земных христианских покровителей, для освобождения Армении и армян, от цивилизационно чужеродного владычества. Выбор был невелик – Европа и Россия. Исторически сложилось так, что именно Россия стала державой, освободившая армян от исламского владычества. И, на протяжении более чем 200 лет она наполнила содержанием «образа покровителя» в картине мира армян. При этом, всегда, когда элиты армян, в критические периоды истории, отвергали эту картину мира, то приводили армянский народ к катастрофам. В этом контексте, следует особо подчеркнуть и помнить, что Республика Армения находится в той части Исторической Армении, которая находилась и находится под покровительством России.

Теперь обратимся к сегодняшним реалиям. В контексте глобального конфликта мировых держав за гегемонию, США стремятся вытеснить Россию из Закавказья. В этом плане США имеют несомненные успехи. Последним рубежом в Закавказье является Армения, а в Армении – российские военные базы. Наиболее серьёзным препятствием для «завоевания» Армении является то, что в картине мира армян ориентация к России является содержанием «образа покровителя». Поэтому, разрыхление и последующая трансформация его содержания является главной задачей, которую США решают всеми средствами мягкой силы.

В социологической формулировке мониторинг и оценка состояния борьбы за конструирования новой картины мира армян, проводится измерением отношения в армянском обществе к России, другим странам, нациям или цивилизационным пространствам. Отношение измеряется в различных аспектах и с применением разных методик, из-за чего количественные оценки могут различаться. Поэтому, важно рассматривать динамические ряды, полученные применением неизменной методики. С другой стороны, следует принимать во внимание, что в рамках психологической войны, периодически появляются «альтернативные исследования» предъявляющие искаженные оценки, которые затем распространяются всевозможными средствами массовой коммуникации. Поэтому перед тем как оперировать социологическими данными, важна профессиональная идентификация источника данных и методика их получения.

Состояние и динамика. Теперь, о состоянии, динамике и структуре отношения армян к России». За 2011-2017 гг. в рамках серии республиканских социологических исследований «Качество жизни в Армении», респондентам задавался вопрос: «Как Вы думаете, предпочтительно, чтобы Армения развивала отношения скорее с Россией, или с Европой?» В 2011 г. пророссийская ориентация в Армении составляла 74.3%, а в 2017 г. 69.3%. За 6 лет снижение на 5%.

Уже общеизвестно, что пророссийская ориентация значительно ниже среднего среди молодежи и в Ереване. В Ереване она ниже, чем в селах на 17%, среди молодежи 18-29 лет ниже, чем среди населения 60+ на 14%.Менее известно о динамике изменения ориентаций в демографических группах. За 6 лет рост проевропейской ориентации произошел во всех основных социально-демографических группах. Это значит, что изменения носили системный характер. Наибольший рост – на 18%, произошел среди городской молодежи (помимо Еревана), т.е. там, где наиболее интенсивно действуют НПО, финансируемые международными организациями. Значительный рост проевропейской ориентации произошел также в возрастной группе 60+ по всей республике, т.е. в группе, которая наиболее интенсивно смотрит телевидение.

Характеристикой проевропейски ориентированных социальных групп является их повышенная общественная активность и организованность, особенно в молодежной группе 18-29 лет. При этом, важно отметить, что, если среди участников общественных организаций пророссийская ориентация на 5% ниже, чем среди тех, кто не является членом НПО, то среди участников гражданских движений, она ниже на 20%. Здесь уместно отметить, что в 2017 г. состояли в общественных организациях 3.5% совершеннолетнего населения Армении, а участниками какого-либо общественного движения было – 10.5%, или около 220,000 человек.

Теперь несколько слов о взаимосвязи лояльности граждан Армении, отношении к коррупции, пророссийской ориентации, общественными движениями и бархатной революцией в Армении.

Рассмотрим конфигурацию абсолютного количества нелояльного населения Армении в январе 2017 г., которое потенциально могло принять участие в акциях неповиновения и/или одобрить его различные виды.

В Армении начиная с 1992 г., кроме 1998-1999 гг., лояльность к власти была на очень низком уровне. Сегодняшняя оценка нам неизвестна. В январе 2017 г. считали, что Армения движется в неправильном направлении 69% совершеннолетнего населения. Из них 16% одновременно считали, что Армения должна в первую очередь развивать отношения с Европой, а приоритетным считали развития отношений с Россией 47% , т.е. в три раза больше.

В 2017 г. количество нелояльного населения Армении в возрасте 18-45 лет составляло около 827,000 человек. Среди которых около 540,000 имели пророссийскую ориентацию, а около 220,000 проевропейскую. Среди нелояльного населения данного возраста около 161,000 имели реальный опыт протестного действия. Причем, среди них, около 80,000 имели пророссийскую ориентацию, а около 67000 проевропейскую. Соотношение пророссийской и проевропейской ориентаций во всех более дробных возрастных группах, было в пользу пророссийской ориентации. Так в возрастной группе 18-24, соотношение было соответственно 22,000 и 18,000, в группе 25-29, соответственно 24,000 и 23,000, в группе 30-45, соответственно 33,000 и 26,000 человек.

Преобладание пророссийской ориентации в вопросах приемлемости в общественном мнении различных видов гражданского неповиновения двукратно превышал показатель для проевропейской ориентации. Среди нелояльного населения 18-45 имеющей пророссийскую ориентацию, приемлемым считали оказание сопротивления силовикам или блокировку центральных городских улиц около 430,000 человек, а показатель для такого же слоя, но имеющих проевропейскую ориентацию около 205,000.

Анализ конфигураций показывает, что, в течение бархатной революции апреля 2018 г., актуализация проблемы пророссийской и проевропейской ориентации, привело бы к внутреннему конфликту, и не только идеологически расколола бы движение на две неравные части, но, при определенных условиях, могло бы инициировать непредсказуемые конфликтные сценарии.

С другой стороны, актуализация проблемы коррупции не таила потенциала внутреннего конфликта среди нелояльного слоя населения. 48% населения от 18-45 или около 565,000 человек были нелояльны к властям и одновременно нетерпимы к коррупции, т.е. считали, что «коррупция - это зло с которым необходимо беспощадно бороться». Это слой, потенциально содержащий абсолютное большинство участников акций гражданского неповиновения. Среди этого слоя, к коррупции относились инструментально, т.е. как к средству достижения целей, при отсутствии других средств, около 100,000, а как норме поведения – около 157,000 человек. Однакотрудно представить, что последние две группы организовали бы гражданское движение «В защиту коррупции».

Таким образом, очевидно, что ситуация по отношению к коррупции и пророссийская ориентация, зеркально противоположно структурировали протестные настроения нелояльной части общества.

В завершении, для будущих анализов и прогнозов, следует иметь в виду, что содержание этнических констант изменяется очень медленно — гораздо медленнее, чем циклы политических процессов. Поэтому, пророссийская ориентация еще долго будет иметь очень сильное явное и латентное влияние на развитие общественных и политических процессов в Армении. Неосторожность в этом вопросе чревата мощными потрясениями».