В результате несчастного случая погибла начальник Центрального архива МО РА

В результате несчастного случая, в связи с повреждениями, несовместимыми с жизнью, погибла начальник Центрального архива МО РА, советник 1 ССС класса Эмилия МартиковнаАнанян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте МО РА в Facebook.

Руководство и личный состав МО и ВС РА выражают соболезнование членам семьи, близким и сотрудникам покойной.