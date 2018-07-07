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В результате несчастного случая погибла начальник Центрального архива МО РА


В результате  несчастного случая, в связи с повреждениями, несовместимыми с жизнью, погибла начальник  Центрального архива МО РА, советник 1 ССС класса Эмилия  МартиковнаАнанян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте  МО РА в Facebook.

Руководство и личный состав МО и ВС РА выражают соболезнование членам семьи, близким и сотрудникам покойной.  

 

 




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