Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Гости из стран СНГ представили свои работы на проекте ArtExpo в Горисе


В рамках мероприятий по случаю провозглашения Гориса культурной столицей-2018, в Горисе  на площади Г.Татеваци проведен проект ArtExpo, официальное  открытие  которого состоялось 7 июля.

Как  передает Арменпресс, гости  из стран СНГ представили на проекте  ArtExpo свои изделия  ручной  работы, картины, карпеты и др.  

По словам замминистра культуры  Назени Гарибян, цель проекта – создать площадку для  знакомства и дальнейшего сотрудничества участников выставки-ярмарки. «Каждый из них – индивидуальность. Мы  хотели обеспечить здесь присутствие  представителей разных стран СНГ, познакомить горисцев  с их культурой», - сказала она.

В павильоне  Еревана были экспонированы  разные виды флоры. Организаторы  хотели доказать гостям, что Армения – это райское  место. Координатор выставки Гаяне Давтян заверила, что после  завершения  выставки все  растения  будут розданы посетителям.

 

 

 

 




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