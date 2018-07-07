Гости из стран СНГ представили свои работы на проекте ArtExpo в Горисе

В рамках мероприятий по случаю провозглашения Гориса культурной столицей-2018, в Горисе на площади Г.Татеваци проведен проект ArtExpo, официальное открытие которого состоялось 7 июля.

Как передает Арменпресс, гости из стран СНГ представили на проекте ArtExpo свои изделия ручной работы, картины, карпеты и др.

По словам замминистра культуры Назени Гарибян, цель проекта – создать площадку для знакомства и дальнейшего сотрудничества участников выставки-ярмарки. «Каждый из них – индивидуальность. Мы хотели обеспечить здесь присутствие представителей разных стран СНГ, познакомить горисцев с их культурой», - сказала она.

В павильоне Еревана были экспонированы разные виды флоры. Организаторы хотели доказать гостям, что Армения – это райское место. Координатор выставки Гаяне Давтян заверила, что после завершения выставки все растения будут розданы посетителям.