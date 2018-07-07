В Нахиджеване в результате ДТП погибли азербайджанские военнослужащие. Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Гюннут: погибли 3 военнослужащих, ранены 11.

Напомним, что что 6 и 7 июня азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС Армении с просьбой разрешить некоторым гражданам подойти к кладбищу близ Гюннута. «С такой просьбой азербайджанская сторона обратилась впервые. Армянская сторона, верная гуманистическим принципам и неизменно совершая шаги по снижению напряженности, согласилась разрешить некоторым гражданам подойти к кладбищу на короткое время», - сказал пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян.

Напомним, что азербайджанские СМИ сообщали о якобы своих успехах на нахиджеванской границе, что армянская сторона опровергла, сообщив, что азербайджанцы скапливают живую силу и технику и проводят инженерные работы исключительно на своей территории.